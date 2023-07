Aurelio De Laurentiis – E’ lui la star di Dimaro Folgarida, cori entusiastici dei tifosi al suo indirizzo

Come sappiamo il presidente del Napoli, venendo dal cinema, ama essere il protagonista della situazione e predilige il ruolo di star nel ritiro di Dimaro Folgarida. Molto è cambiato tra lui e la tifoseria napoletana arrivata in massa nella Val di Sole, stabilendo il record di presenze. Oggi il patron ha instaurato un rapporto assai idilliaco, soprattutto per la vittoria del campionato appena trascorso. In jeans, camicia e occhiali da sole scuri il presidentissimo del Napoli è stato accolto da autentico re. Giro di campo, autografi, incontro caloroso con la tifoseria giunta in Trentino. Pensare che fino a qualche tempo fa era evidente l’antipatia mista a rabbia della piazza napoletana nei confronti della proprietà. Viceversa quest’anno è accaduto l’imponderabile che ha portato a questa inversione di tendenza ed il massimo esponente del club si gode l’affetto dei napoletani. Merito esclusivamente del terzo tricolore della storia? Probabilmente si. Il buon Aurelio, felice come una Pasqua, sul campo di Carciato, si è sentito al centro dell’attenzione ed ha risposto con un sorriso ai sostenitori assiepati sulle tribunette dell’impianto sportivo che l’hanno acclamato a furor di popolo.