Stamane, a Dimaro, riunione tra Presidente, allenatore e direttore sportivo per fare il punto sul mercato azzurro

Come le temperature, in Italia, salgono sempre di più, in questo periodo, anche il mercato del Napoli entra in una fase caldissima. Temi principali del summit di oggi tra presidente, allenatore e direttore sportivo, per discutere il da farsi nella campagna di rafforzamento della squadra, sono la sostituzione di Kim e la delicata questione del rinnovo contrattuale di Victor Osimhen che vorrebbe restare ma pretende un congruo aumento del suo ingaggio. Inoltre lo staff dirigenziale parlerà di Giovani Lo Celso, il centrocampista argentino, in forza al Tottenham che la società partenopea avrebbe scelto per rinforzare la zona mediana del campo che ha perso Ndombelè e che potrebbe vedere la partenza di Zielinsky. L’affare si può fare, tuttavia, il club della Premier non gradisce il prestito e intende cederlo a titolo definitivo, invece De Laurentiis preferisce il prestito con diritto di riscatto. Il Napoli, già l’anno scorso, era sulle tracce del connazionale di Maradona, però, la trattativa si è arenata in virtù della formula richiesta dal club azzurro. Ovviamente non finisce qua, infatti, le parti potrebbero trovare prossimamente un punto d’incontro.