Chiusura col botto per la 1^ edizione del ‘Benevento Sport Village’: un trascinante Clementino e la potenza vocale di Greg mandano in visibilio i presenti

Clementino chiude la prima edizione del “Benevento Sport Village – Exclusive Caruso 1969”. Supportato dalla potente voce di Greg, il rapper partenopeo trascina una piazza Roma gremita.

Il ‘Summer tour 2023’ dell’ artista napoletano fa tappa e lascia il segno anche a Benevento. La poliedricità di Clementino ben si fonde la potenza e il virtuosismo vocale di Greg.

Il tutto dà vita a un live travolgente, intenso, fatto di freestyle, brani storici come “Cos cos cos”, “O’ vient”, “Fumo”, che hanno caratterizzato la carriera artistica di Clementino, ma anche di un medley in versione rap che racchiude brani di gruppi e cantanti storici come i Pink Floyd, Queen, Michael Jackson e l’immancabile Pino Daniele.

Molto bello il momento in cui Clementino decide di scendere tra il pubblico sulle note del brano ‘Quando sono lontano’.

Una connessione tra Benevento e Napoli, così l’ ha definita Clementino, scatta durante il brano ‘Partenope’, notoriamente dedicato alla città partenopea, ma stasera ha unito anche Benevento.

Due ore di concerto che scivolano via in maniera molto gradevole. Il pubblico è entusiasta, si diverte, canta e balla sulle note di ogni canzone, tanto da non avvertire l’afa e il caldo di una serata che chiude ottimamente la prima edizione del ‘Benevento Sport Village’.