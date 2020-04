Spadafora: “Allenamenti dal 18 maggio solo se ci saranno le condizioni adatte”

Vincenzo Spadafora, Ministro dello sport è stato chiamato in causa durante il programma televisivo condotto da Fazio “Che tempo che fa” in merito alla comunicazione del presidente del consiglio sulla ripresa degli allenamenti di squadra previsti per il 18 maggio prossimo. Ecco quanto dichiarato dal ministro :

“Sono d’accordo con le disposizioni del Governo, del resto siamo stati noi i primi a proporle. Naturalmente il 18 maggio ripartiranno gli allenamenti delle squadre di calcio di massima serie soltanto se ci saranno le condizioni.adatte. Non voglio penalizzare il calcio, ma la ripresa deve essere graduale ed occorre mettere in atto misure di sicurezza rigide se si vogliono evitare nuovi contagi. Per ciò che concerne un eventuale ritorno a giocare, in linea di massima, condivido le idee del presidente Gravina con cui ho un ottimo rapporto. Viste le forti pressioni che ci giungono da più parti la Lega di serie A è pronta a riprendere il campionato. con il benestare dei medici. “

