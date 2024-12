IL PUNTO SULLA A – Sedicesima giornata, Fiorentina sconfitta a Bologna, Milan fischiato a San Siro, Roma ad un passo dalla zona retrocessione

La domenica della sedicesima giornata di A, il cui epilogo ci sarà stasera con il Monday Night tra Lazio e Inter, all’Olimpico, ha registrato la sconfitta della Fiorentina, a Bologna, per 1 a 0, dopo ben otto vittorie di fila, mentre il Milan, che non è andato oltre lo 0 a 0 con il Genoa, a San Siro, è stato sonoramente fischiato e criticato dal pubblico sugli spalti, arrabbiatissimo per l’andamento troppo altalenante della squadra di Fonseca, la quale, oramai, appare attardatissima per lottare per il titolo. Peggio ancora ha fatto la Roma, k o a Como per 2 a 0 ed invischiata nella zona pericolosa della retrocessione. Gli altri risultati di giornata hanno visto i successi importantissimi, in chiave salvezza, del Lecce, al Via del Mare, con il Monza per 2 a 1 e del Verona, al Tardini, contro il Parma per 3. a 2. Stasera. come anticipato, scontro diretto al vertuce con il big match Lazio vs Inter.