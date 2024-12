EDITORIALE – Bentornato Napoli, gli azzurri si riscattano dopo i due k o con la Lazio

Editoriale post Udinese. Dopo i due brucianti k o con la Lazio in Coppa Italia e in campionato, costati l’elinazione dalla manifestazione tricolore ed il primato in campionato, il Napoli si risveglia dal torpore e va a vincere a Udine, rimontando lo svantaggio giunto su un rigore, ribattuto in rete, dopo la parata di Meret. Anche l’abulico attacco trova la sua dimensione, realizzando tre reti, prima il pari del redivivo Lukaku, quindi la straorinaria discesa di Neres che propizia il gol del vantaggio, con l’autorete di Giannetti ed infine il gran gol di Anguissa che fissa il punteggio sull’ 1 a 3, in favore della squadra di Conte.Il brasiliano, che ha rimpiazzato Kvara, sulla fascia sinistra, dimostra di non poter essere un giocatore da pochi minuti, come subentrante, bensì di un esterno che merita di altermarsi, dal primo minuto, con i compagni di reparto. La partita contro l’Udinese, grazie alle fiammate di Neres che mette lo scompiglio nel pacchetto arretrato bianconero si svolge a ritmi altissimi, specialmente nella seconda parte dell’incontro. Oltre a Neres, protagonista assoluto del match, al punto di meritare un otto in pagella, un plauso va anche ad Anguissa, una delle migliori partite la sua, con la maglia azzurra. Appena un voto in meno del migliore in campo. In virtù di tale brillante successo esterno i opartenopei restano con grande disappunto dei bermaschi, che già pregustavano la fuga, grazievantaggio dei friulani, restano in scia della prima in classifica; 35 punti in casìcina, alla sedicesima di campionato, neanche il tifoso più ottimista, l’avrebbe mai immaìginato. Antonio Conte, nella conferenza stampa del dopo partita ha rilasciato le sue dichiarazioni, ecco uno stralcio:

“Non dobbiamo farci confondere dall’andamento del risultato perchè siamo andati sotto in maniera casuale su un tiro che ha procurato un calcio di rigore. Ma la partita l’abbiamo condotta noi sin dall’inizio con personalità e autorevolezza meritando pienamente la vittoria. Come non bisogna abbattrsi dopo un passo falso, così non dobbiamo esaltaci più di tanto, oggi, il nostro compito resta quello di proseguire per la nostra strada che è quella giusta. Dobbiamo praticare questo tipo di calcio tendtando di essere dominanti in campo e mantenere il controllo del pallone.”

Molti avevano messo, suil banco degli imputati, il tecnico leccese, crocifiggendolo, fin dalla prima gara con i biancocesti, forse qualche sbaglio l’avrà pure fatto, del resto, solo chi non opera non sbaglia, ma da qui a metterlo in discussione ce ne passa. Sicuramente l’allenatore salentino, adesso, dovrà rivedere le sue posizioni per quanto riguarda l’impiego di Neres, Chissà se lo vedremo, addirittura, in coppia con Kvaratskelia, magari sulla fascia destra, alternandosi con Politano. Sarebbe, a mio modesto avviso, da provare, visto il grande valore del giocatore. Il mister dovrebbe riflettrci su. Testa ora, al Genoa, per la seconda trasfera consecutiva. A Marassi si giocherà di nuovo di sabato e sempte valle 18.