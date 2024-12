ANTICIPI DEL SABATO DI A- 16esima giornata, Atalanta inarrestabile, risveglio Napoli, ennesimo pari per la Juve

Si sono giocati, ieri, i consueti anticipi del sabato, validi per la sedicesima giornata. Questi i risultati:

Cagliari – Atalanta 0-1

Udibese -Napoli 1-3

Juventus – Venezia 2-2

I bergamaschi non si fermano più; la squadrta di Gasperini ha conquistato, a Cagliari, la decima vittoria di fila in campionato, cosa mai successo nella storia del club atalantino. Mantiene così il primato solitario ma il Napoli ha risposto per le rime espugando il terreno dello stadio friulano, grazie ad una buonissima partita, in particolare nel secondo tempo, in cui ha ribaltato il risultato. David Neres, sostiututo del georgiano, è stato straripante, ha sfiorato il gol e c è stato il suo zampino nella rete del raddoppio azzurro, arrivtao su una deviazione di Giannetti, sul tiro del brasiliano, il difensore bianconero, nel tentativo di spaazzare, ha messo il pallone alle spalle del suo portiere. Lukaku è tornato a segnare, ed il Napoli resta, solidamente al secondo posto, a due punti dalla capolista, Decimo pareggio in 16 gare, invece, per i bianconeri di Motta , che come successo col Bologna hanno pareggiato all’ultimo minuto di recupero, su rigore, trovando il 2 a 2 finale. Quest’oggi sopno in programma altri cinque match. Si parte con l’incontro delle 12,30 fra Lecce e Monza, poi alle 15 saràla volta del derby dell’Appennino Bologna – Fiorentina e di Parma – Verona. Alle 18 scenderanno in campo il Como e la Roma ed infine alle 20,45 la domenica si chiude con il posticipo Milan – Genoa. La sedicesima di serie A , avrà il suo epilogo, domani sera con lo scontro al vertice fra Lazio e Inter.