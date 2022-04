IL PUNTO SULLA A – 31esima giornata: l’Inter vince di rigore il derby d’Italia

E’ andata in archivio anche il trentunesimo turno di serie A, che tuttavia avrà un appendice quest’oggi, con gli ultimi due posticipi, in programma: Milan – Bologna e Genoa – Verona. Intanto ieri si sono giocati cinque match importantissimi per la classifica, tra cui il derby d’Italia tra Juventus e Inter, vinto di rigore dai nerazzurri di Inzaghi, i quali restano nella scia di Milan e Napoli, nella corsa al tricolore, che ormai si è ridotta a tre squadre. Dal canto suo, la formazione azzurra di Spalletti, in attesa della partita dei rossoneri, con il successo sull’Atalanta, per 3 a 1 a Bergamo, è salito al primo posto. Per la zona Europa League bel passo in avanti della Roma che è andata a vincere per 1 a 0 sul campo della Sampdoria. Gli altri risultati della domenica hanno visto il successo della Fiorentina, di misura, nel derby toscano con l’Empoli, infine in coda bruttissimo ko del Cagliari a Udine, sconfitto per 5 a 1 dai bianconeri friulani. Dunque in serata l’undici di Pioli tenterà di riprendersi il primato solitario, battendo i felsinei, privi di Mihajlovic in panchina.