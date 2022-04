Serie A, finale a pari punti in classifica: ecco cosa accadrebbe…

Dato l’andamento delle tre in testa alla classifica non è assolutamente da escludere un finale di campionato con due o tre squadre a pari punti. In questo caso cosa accadrebbe?

Si utilizzerebbe la classifica avulsa.

Con due compagini con lo stesso punteggio, qui è tutto semplice: gli scontri diretti comandano senza appello.

Passiamo alla classifica avulsa e ai 5 criteri da tenere d’occhio in caso di parità di punteggio tra più di 2 squadre.

Andiamo ora ad elencare i 5 punti in ordine di importanza:

– Punti negli scontri diretti;

– differenza reti negli scontri diretti;

– differenza reti generale;

– reti totali realizzate in generale;

– sorteggio;

Passiamo ora ad analizzare la situazione reale del campionato di Serie A stagione 2021/2022. Il Napoli è in vantaggio sul Milan per differenza reti generale, ma in svantaggio contro l’Inter dopo la sconfitta per 3-2 fuori casa e con il pareggio al Diego Armando Maradona.

L’Inter è in vantaggio come detto sul Napoli, ma in svantaggio per punti negli scontri contro il Milan.

Il Milan è in vantaggio con l’Inter, dopo il pareggio nell’andata e la vittoria per 1-2 al ritorno. Mentre con il Napoli si trova in una situazione da valutare ricorrendo alle altre voci, perché la sconfitta per 0-1 in casa e la vittoria per 0-1 in trasferta, non può al momento decretare una vincente. In questo momento in caso di parità vincerebbe il Napoli, perché ha una differenza reti migliore.

Infine, valutiamo ancora un’opzione: se il campionato dovesse concludersi con un arrivo a pari merito tra Milan, Inter e Napoli, il titolo andrebbe ai rossoneri (rispettivamente 7, 5 e 4 punti).

In ottica Napoli pesano tanto le sconfitte casalinghe assurde contro Spezia ed Empoli. I campionati si vincono soprattutto contro le piccole, auguriamoci che gli azzurri possano sovvertire questa legge non scritta del calcio.