David Neres – Dopo la grande prestazione di Udine, il brasiliano potrebbe far cambiare idea a Conte sul suo impiego

Se il Napoli si è riscattato dalla duplice sconfitta con la Lazio, espugnando il terreno di gioco dell’Udinese per 1 a 3, grande merito va David Neres, sceso in campo per rimpiazzare l’infortunato Kvaratskhelia, sulla fascia mancina alta, pur se dice di trovarsi, più a suo agio, su quella destra La sua straordinaria prestazione, contro i friulani potrebbe far cambiare idea a Conte, relativamente al suo impiego dal primo minuto. Come si fa, a non schierare il numero 7 dall’enorme talento ? Per il tecnico leccese, ora, ci sarà da riflettere. Dunque, chissà se le gerarchie non possano cambiere e David Neres non sarà più solo un subentrante da pochi minuti. Potrebbe alternarsi, oltre che con il georgiano, con Politano, come succedeva con Spalletti che impiegava, di volta in volta, l’ex Inter e Lozano. Intanto, pure sabato prossimo, a Marassi, contro il Genoa, l’esterno azzurro sarà titolare. Quando poi, Kvara rientrerà Antonio Conte dovrà decidere cosa fare, sempre che il brasiliano si confermi anche in Liguria. Sta di fatto che l’estro e le qualità del 27enne sono indiscutibili.