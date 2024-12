CALCIOMERCATO – Kiwior vuole il Napoli, il forte difensore dell’Arsenal pronto a sposare il progetto di Conte

Il Ds del Napoli Manna, in questi giorni, sta lavorando per portare alla corte di Antonio Conte un difensore forte che possa rimpiazzare, in caso di necessità, uno tra Buongiorno e Rrahmani. Tanti i nomi fatti finora, ma ultimamente si parla del difensore dell‘Arsenal Jakub Kiwior, il quale non sembra rientrare nei piani dell’allenatore dei Gunners Arteta. Dal canto suo, il giocatore avrebbe già deciso di trasferirsi all’ombra del Vesuvio per sposare il progetto di Conte, ancor più, dopo la sua esclusione nel match contro l’Everton. Infatti gli agenti dell’ex difensore dello Spezia dovrebbero essere in Italia, prossimamente per trattare col Napoli. Il club britannico valuta il centrale di difesa circa 20 milioni di euro, cifra che il club di De Laurentiis potrebbe accettare, vista la richiesta dell’allenatore salentino che vorrebbe un quartetto difensivo capace di alternarsi nei momenti più delicati e non solo. Kiwior non sarebbe dispiaciuto della concorrenza dei due pilastri attuali, nel suo ruolo, inoltre il polacco sarebbe un giocatore pronto anche per la prossima stagione, in cui, presumibilmente il Napoli sarà impegnato nelle Coppe europee, per cui si prospetterebbe il bisogno di una rosa molto competitiva.