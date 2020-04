Conte: il calcio professionistico potrà cominciare ad allenarsi dal 18 maggio

Ieri sera , come è noto a tutti, Giuseppe Conte, Presidente del consiglio, ha tenuto in diretta Tv la conferenza stampa sulla fase 2 che partirà il 4 maggio, data nella quale ci sarà anche la ripresa degli allenamenti dedicati agli sport individuali, mentre per lo sport collettivo e quindi per il calcio professionistico si tornerà alla preparazione solo dal 18 maggio, previa le misure di sicurezza dovute. “Sarà poi compito del ministro Spadafora trovare con tutti un percorso per valutare se ci saranno le condizioni per portare a compimento i campionati. In questo momento è presto per completare un quadro d’assieme. Se si tornerà a giocare, si farà nelle condizioni di massima sicurezza. Non vogliamo che si ammalino i nostri beniamini”.

Queste le parole del Premier in relazione al mondo del calcio.

Questo articolo è stato letto 43 volte