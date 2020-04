Higuain racconta: “Piansi quando lasciai Napoli! De Laurentiis mi spinse ad andare via: non volevo…”

L’attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una intervista a Marca. Ecco quanto si legge: “Quando sono dovuto partire da Madrid, il Bernabéu mi ha fatto piangere. Mi è capitato anche a Napoli. Ho pianto quando sono andato via. Ho sempre un grande affetto per i luoghi in cui vado. Con De Laurentiis non c’era relazione, il suo modo di pensare non è il mio. Fu una mia decisione, ma anche lui mi spinse per prenderlo. Non volevo stare un minuto in più con lui”.

Gonzalo Higuain, nel corso della sua intervista a Marca, ha poi aggiunto: “Sono 14 anni che trascorro il Natale con persone diverse, mia madre deve fare 15 ore d’aereo per venire da me. Non ce l’ho qui a dieci minuti e questa cosa mi rende triste. Dopo la bruciante sconfitta ai Mondiali 2014 avevo deciso di ritirarmi, ma mia madre però mi ha convinto a cambiare idea, mi ha detto che avrei dovuto continuare. Fosse dipeso di me, sicuramente avrei chiuso con il calcio. Amo il pallone, ma amo mia madre di più. Mi ha detto che non avrebbe permesso che lasciassi il calcio per lei”.

