Benevento-Giugliano, Andreoletti: “Dubbi sull’attacco”

Ecco alcune affermazioni del tecnico Andreoletti sul match di domani sera tra Benevento-Giugliano:

“Berra va valutato perché in settimana avevamo sensazioni buone ma non ottimali. Oggi valuteremo se portarlo con noi. Sia Pinato che Ciciretti sono recuperati.

Contro il Messina abbiamo avuto un approccio diverso nella ripresa. Spesso l’ atteggiamento che adottiamo dipende dall’ avversario. Domani affrontiamo una squadra che palleggia molto e non credo sia l’ideale andarli a prendere alti per tutta la gara.

Karic in un centrocampo a due può starci anche se in quel ruolo siamo in tanti. Lo vedo in un centrocampo a tre. Può fare bene in vari ruoli perché ha le giuste caratteristiche.

Il mio dubbio più grande riguarda l’ attaccante centrale. Sto cercando di dare spazio a chi in settimana mi dà prestazioni di grande livello.

Guardando gli allenamenti non credo in un calo. Il Giugliano ha un tecnico con idee chiare. Affrontiamo una squadra diversa da quella affrontata in precampionato o in coppa. Dovremo essere bravi anche a difenderci sotto la linea dalla palla oltre ad avere il dominio.

Terranova mi dà determinate garanzie e può darci una grande mano anche se ha caratteristiche diverse da Berra. Se dovesse essere impiegato in corsa o dall’ inizio è un calciatore che offre grandi certezze.

Tello, se vuole tornare ad essere parte del progetto tecnico, sa che deve dimostrami certe cose, così come ha fatto questa settimana.

Improta all’ inizio ha sofferto il fatto di essere un po’ ai margini del progetto. In questo sistema di gioco si valorizza al massimo. Nelle sue corde ha molta più qualità anche se sta facendo bene. È un punto di riferimento all’interno dello spogliatoio.

Bolsius ha qualità straordinarie sia tecniche che fisiche. Può spaccare la partita e ha ampi margini di miglioramento. Fa un po’ più di fatica nelle gare tattiche perché è un istintivo. Da questo punto di vista deve crescere.

Siamo in tanti e vedremo se per Carfora ci sarà spazio. È chiaro che faccio fatica a dargli un certo minutaggio. È uno di quelli più penalizzati ma sono sicuro che troverà il suo spazio. Deve avere pazienza e non deve mollare. Sono sicuro che non lo farà. Ricordiamo che è un 2006.

Questo campionato dice che gare facili non ci sono. È difficile fare previsioni. La Juve Stabia è con merito prima in classifica. Le squadre di valore sono tante e altre se ne aggiungeranno. Non dobbiamo fare calcoli”.