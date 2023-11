LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Tutti male, ma almeno favoriranno l’esonero di Garcia (si spera)

Gollini 6 – Nessun errore, almeno da parte sua. Kovalenko pesca il jolly.

Di Lorenzo 5.5 – Buone sovrapposizioni nel primo tempo, poi pure il suo apporto scema.

Rrahmani 5.5 – Qualche imprecisione, ma aveva pure poco lavoro con Caputo.

Ostigard 6 – Senza infamia e senza lode.

Olivera 5 – Mai una sovrapposizione fruttuosa e pure dietro non è che risulti ermetico.

(Mario Rui s.v.)

Anguissa 4.5 – Poco pressing, nessuna giocata, filtro insufficiente.

(Cajuste s.v.)

Lobotka 5 – Corre tanto in orizzontale, palla al piedi, alla ricerca di varchi che non trova mai.

Politano 6 – Nel primo tempo è, come al solito, il più pericoloso, per questo Garcia lo toglie.

(Lindstrom 5,5 – Un tiro, pochi minuti a disposizione in una squadra allo sbando.)

Raspadori 4.5 – Qualche tiro sbilenco da trequartista, poi passa a fare il “9” ma nel suo ruolo più congeniale non vede palla tra Ismaili e Luperto.

Elmas 4.5 – Per 45 minuti minaccia dribbling che non arrivano mai.

(Kvara 5.5 – Un paio di conclusioni in porta, ma può fare di più.)

Simeone 4.5 – Non vede mai la palla, ostruisce spazi e sbaglia appoggi semplici, in una situazione tattica che, a sua discolpa, sfavorirebbe chiunque.

(Zielinski 5 – Ingresso di impatto nullo.)

Garcia 4 – Arrivederci e grazie.