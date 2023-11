LA PARTITA – Napoli-Empoli 0-1, gli azzurri perdono al Maradona

Il Napoli perde al Maradona contro l’Empoli, decisivo il gol di Kovalenko.

PRIMO TEMPO

All’11’ occasione per il Napoli con Politano che effettua un destro a giro dalla distanza, ma il portiere spedisce in angolo, poco dopo gran colpo di testa di Anguissa, ma ci arriva ancora Berisha. Al 22’ si rende pericoloso l’Empoli con Cancellieri, ma spedisce il pallone di poco fuori. Napoli propositivo in fase offensiva ma non riesce a trovare spazi tra la difesa dell’Empoli. Al 45’ l’arbitro assegna un minuto e al 46’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 60’ ci prova Kvaratskhelia con un buon tiro, il pallone viene deviato. Al 74’ gran conclusione da fuori area di Lindstrom, Berisha intercetta. Al 78’ di nuovo Kvaratskhelia che ci prova con il sinistro, ancora deviazione di Berisha. Al 90’ l’arbitro assegna quattro minuti di recupero e al 91’ passa in vantaggio l’Empoli con Kovalenko.

IL TABELLINO

Napoli (4-2-3-1): Gollini 6; Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 5.5, Ostigard 6, Olivera 5.5 (84’ Mario Rui sv); Anguissa 5.5 (72’ Cajuste 5), Lobotka 5.5; Politano 5.5 (72’ Lindstrom 6), Raspadori 5, Elmas 5.5 (54’ Kvaratskhelia 6); Simeone 5.5 (54’ Zielinski 5.5). All. Garcia

Empoli (4-3-2-1): Berisha 7.5; Bereszynski 6 (63’ Ebuehi 6.5), Ismajli 6, Luperto 6, Cacace 6.5; Fazzini 6.5 (71’ Kovalenko 7.5), Ranocchia 6.5 (80’ Grassi sv), Maleh 6.5; Cancellieri 6 (80’ Maldini sv), Cambiaghi 6.5 (63’ Gyasi 6.5); Caputo 6. All. Andreazzoli

Arbitro: Prontera

Ammoniti: Cancellieri (E), Cajuste (N)

Reti: 90+1’ Kovalenko

Mariano Potena