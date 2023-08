Editoriale – Serie A, Bentornato Campionato, gli azzurri ripartono da Frosinone

Editoriale. La lunga attesa è terminata, per la gioia dei calciofili italiani, il massimo campionato, oggi, riparte con i primi quattro anticipi della giornata inaugurale. Ad aprire le danze, alle ore 18,30 due partite: Frosinone vs Napoli e Empoli vs Verona, quindi alle 20,45, si disputeranno Genoa vs Fiorentina e Inter vs Monza. Dunque, i campioni d’Italia del Napoli, targato Rudi Garcia, debutterà allo Stirpe con l’obiettivo di confermarsi, continuando sulla falsariga dell’annata trascorsa, in cui ha dominato in lungo ed in largo per l’intera stagione, sbaragliando la concorrenza delle milanesi e della Lazio, seconda a sedici lunghezze di distanza. Confermarsi, tuttavia, è molto difficile, negli ultimi anni la formazione vincitrice del tricolore non è ami riuscita a ripetersi. Come è noto la compagine partenopea è rimasta quasi la stessa di quella di Spaletti, oggi nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, dopo il colpo di scena delle dimissioni di Roberto Mancini. Ad eccezione del sudcoreano Kim- Min -Jae, approdato al Bayern Monaco, in virtù della clausola rescissoria di 50 mln, sono rimasti tutti, per cui è lecito pensare che gli uomini del tecnico transalpino partano tra le favorite, almeno questo è l’auspicio della piazza napoletana che ha fatto la bocca buona dopi il trionfo di maggio scorso. Contro i ciociari non ci sarà il talento georgiano Kvaratskhelia, non convocato dall’allenatore per non rischiare nulla, dopo l’affaticamento muscolare accusato dal calciatore. Viceversa, sembra recuperato del tutto Zambo Anguissa che era in forse; il camerunense, a meno di imprevisti dell’ultim’ora, dovrebbe far parte dell’undici titolare, così come l’ex Sassuolo Raspadori, il quale avrà una grossa chance per mettersi in mostra davanti al nuovo mister che ha grande fiducia in lui. Per il resto, tutto come già annunciato in precedenza, ovvero il Napoli si schiererà con questa formazione:

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, J.Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori.

Arbitro dell’incontro sarà il genovese Marcenaro, alla sua quarta direzione con gli azzurri in campo. Nelle precedenti tre gare ci sono stati altrettanti pareggi, per l’esattezza in : Napoli – Lecce 1-1 di un anno fa, Napoli – Salernitana 1-1 del 30 aprile ed infine in Bologna – Napoli 2-2 del 28 maggio. Inutile dire che per Di Lorenzo e compagni c’è l’obbligo di rispettare il pronostico della vigilia che non dà scampo alla squadra di Eusebio Di Francesco.

Buon Campionato a tutti!