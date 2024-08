Editoriale prepartita – Mancano tre giorni al debutto in campionato, al Bentegodi e il Napoli è ancora un cantiere aperto

Editoriale prepartita Verona vs Napoli. A soli tre giorni dall’inizio del nuovo campionato, il Napoli è ancora un cantiere aperto in cui sono evidentìi tante problematiche. Il caso Osimhen non si sblocca e salta, incredibilmente l’acquisto di Brescianini. Manna è a Londra per trattare Lukaku e Gilmour ma non si sa se riuscirà a portarli, all’ombra del Vesuvio, subito. Insomma, Conte dovrà friggere il pesce con l’acqua, non avendo in rosa un vero centravanti da area di rigore e con due soli centrocampisti arruolabili. Pertanto, io comincio ad avere molte riserve sull’esito finale di questa stagione. In definitiva, non è vero che De Laurentiis si è fatto da parte, è sempre lui che comanda e continua nella sua politica di portare per le lunghe ogni operazione in entrata. Mah, non so come andrà a finire, ovviamente mi auguro di sbagliare, intanto a Verona, per l’ennesima volta, l’attaccante nigeriano, a tutti gli effetti un calciatore pagato dal Napoli, non giocherà, facendo il gioco dei club che potrebbero acquistarlo. E’ assolutamente inverosimile che un bomber di razza, come Victor Osimhen sia fuori rosa, pur essendo un calciatore di proprietà, ancora del club partenopeo. Così facendo non si fa altro che deprezzare l’azzurro, il quale, se andasse in campo e mettesse in evidenza le sue grandi qualità di centravanti, tra i più forti a mondo, attirererebbe l’attenzione di grosse società che potrebbero anche avvicinarsi alla clausola rescissoria. Ma con il buon Aurelio le cose semplici non esistono. Sempre e comunque Forza Napoli, nella speranza che giungano al più presto i rinforzi chiesti dal tecnico leccese.