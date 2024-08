Il Fischietto – Verona vs Napoli, dirige Marchetti di Ostia, al Var Marini e Doveri

Per la prima giornata di serie A 2024/25, in quel di Verona, domenica alle 18,30, il Napoli troverà come direttore di gara il signor Matteo Marchetti di Ostia. Con lui collaboreranno, in qualità di assistenti di linea, Del Giovine e Iorio, mentre nelle vesti di quarto uomo ci sarà Zufferli. Infine agirà, in sala Var, il duo Marini – Doveri. Per la cronaca, l’arbitro ostiense ha diretto gli azzurri, in passato, in quattro occasioni, in cui la squadra partenopea è rimasta imbattuta, collezionando tre successi ed un pari. L’ultima gara arbitrata da Marchetti, col Napoli in campo, risale al 17 maggio scorso, allorché gli uomini di Calzona, impattarono il match, contro la Fiorentina per 2 a 2.