Telenovela Osimhen – La trattativa col Psg non si sblocca, offerti al Napoli solo 80 milioni, il nigeriano partirà per Castel di Sangro

Continiua la telenovela per la cessione di Osimhen. La trattativa col PSG non si sblocca, perchè il presidente del club francese non intende pagare l’intera clausola rescissoria, offrendo al Napoli, non più di 80 milioni di euro che ovviamente De Laurtentiis ha rifiutato. Stando così le cose, l’attaccante nigeriano partirà con i compagni per Castel di Sangro, dopodomani, per la seconda parte del ritiro precampionato. Dunque è solo una questione di vile denaro, tuttavia, il patron azzurro non pare intenzionato a fare sconti sui 120 milioni richiesti. Per arrivare alla svolta conclusiva, al limite il club partenopeo, potrebbe accontentasi di un centinaio di milioni ma non al di sotto. Magari si potrebbero inserire alcuni bonus. L’affare, pur tra qualche stop, resta comunque ancora in piedi. Dal canto loro Osimhen e Lukaku, così come Antonio Conte, Luis Enrique, Napoli e Paris Saint Germain attendono ansiosi che la trattativa vada in porto.