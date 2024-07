NAPOLI – Tragedia al quartiere Scampia, crolla un ballatoio alla Vela Celeste, 2 morti e 13 feriti

Un‘ assurda tragedia si è, purtroppo, consumata ieri sera intorno alle 22,30, a Napoli, nel quartiere Scampia, nella Vela Cesleste, in virtù di un crollo di un ballatoio di collegamentotra due palazzzine. Il bilancio è di 2 morti e 13 feriti, tra cui 7 bambini. Tutti gli abitanti della zona hanno udito un grosso boato come se ci fosse stata un’esplosione all’interno dello stabile. Una struttura composta da ferro e cemento, è caduta, finendo sui piani sottostanti, in un drammatico effetto domino. Molte persone erano presenti sulla piattaforma, per lo più dello stesso nucleo familiare. A perdere la vita un uomo di 29 anni, tale Roberto Abbruzzo, macellaio, ammogliato e padre di una piccola di due anni. Dopo il ricovero al Cto è deceduta anche Margherita Della Ragione, di 35 anni, per via delle gravissime ferite riportate. Inoltre è stato ricoverato al Cardarelli un 25enne che versa in cattive condizioni ed è in sala di rianimazione. Inoltre,ben sette bambini di età compresa tra i due e i dieci anni, sono stati trasferiti tutti all’ospedale pediatrico Santobono, in codice rosso. Le vittime ed i feriti farebbero parte di uno stesso nucleo familiare. Ora l a Procura della Repubblica di Napoli aprirà un’inchiesta sulle cause della tragedia. Per la cronaca, la Vela Celeste è una delle ultime ancora in piedi, dopo l’abbattimento, in passato, delle altre Vele. Sul posto stamane sièrecato il primo cittadino di Napoli Manfredi, il quale ha dichiarato quanto segue:

“Siamo profondamente addolorati per l’immane tragedia di questa notte a Scampia . Adesso i nostri servizi sociali stanno dando assistenza ai residenti e i tecnici stanno completando i rilievi di sicurezza.”

La nostra Redazione esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza alle famiglie delle vittime.