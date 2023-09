ANTICIPI DI A – Quinto turno, Il Lecce batte il Genoa e si porta al secondo posto, pari tra Salernitana e Frosinone

Si sono giocati ieri i primi due anticipi di serie A, validi per la quinta quinta giornata; il Lecce, battendo il Genoa per 1 a 0, al Via del Mare, è salito a 11 punti in classifica, ad una sola lunghezza dalla capolista Inter che tuttavia deve ancora scendere in campo. I salentini, sorprendentemente, oggi occupano la seconda posizione, in attesa degli altri risultati. Nell’altro match, la Salernitana, invece, ha raccolto solo un pareggio per 1 a 1, all’Arechi, con il Frosinone che ha sorpassato, per il momento i campioni d’Italia, essendo giunto a quota 8. Nella giornata odierna andranno in scena altri tre anticipi: alle 15 Milan – Verona, alle 18, Sassuolo -Juve e alle 20,45 Lazio Monza. Domani, partendo dal lunch match Empoli – Inter, le altre partite rimanenti, tra cui spicca Bologna – Napoli alle 18.