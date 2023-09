Addio a Giovanni Lodetti, si è spento a 81 anni: ha vinto tutto con il Milan e l’Europeo con l’Italia

Il Milan e il mondo del calcio dicono addio a Giovanni Lodetti. L’ex centrocampista rossonero, uno dei grandi protagonisti del Diavolo negli anni ’60, si è spento all’età di 81 anni. Originario di Caselle Lurani, in provincia di Lodi, dove era nato il 10 agosto 1942, il “basletta”, come veniva chiamato per il mento pronunciato, è stato uno degli eroi del Milan di Gianni Rivera.

COL MILAN HA VINTO TUTTO – Mediano e centrocampista di corsa ma dotato anche di buoni piedi, ha vinto tutto: 2 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e una Coppa Italia con la maglia del Milan, più un Europeo con l’Azzurro della Nazionale nel 1968. Lodetti è stato anche commentatore televisivo. Calciomercato.com si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore

IL RICORDO DELLA SERIE A – “Si è spento oggi all`età di 82 anni Giovanni Lodetti, centrocampista di sostanza, generoso e infaticabile, colonna portante del Milan degli anni `60 e Campione d`Europa con la maglia dell`Italia nel 1968.

Cresciuto nelle giovanili rossonere Lodetti fa il suo esordio in Serie A nella stagione 1961/62. In 9 stagioni con la maglia del Milan vincerà due Scudetti (1961/62, 1967/68), una Coppa Italia (1966/67), due Coppe dei Campioni (1962/63, 1968/69), una Coppa delle Coppe (1967/68) e una Coppa Intercontinentale (1969). Nel 1970 passa alla Sampdoria dove giocherà 4 stagioni indossando anche la fascia da capitano, prima di terminare la carriera in Serie A con la maglia del Foggia. Tutta la Lega Serie A si stringe alla famiglia Lodetti ed esprime le più sentite condoglianze”.

IL RICORDO DEL MILAN – “Un amore infinito il suo per il Milan, per tutti i suoi compagni di squadra e amici rossoneri. Ha corso e lottato, ha vinto e vissuto con la maglia della sua vita, il Lodetti- Alla signora Rita e al figlio Massimo le condoglianze più sentite e sincere per la perdita dell’inimitabile Giuanin, il nostro indimenticabile Basletta”.

IL RICORDO DELLA SAMP – “Si è spento all’età di 81 anni Giovanni Lodetti, ex centrocampista, 132 presenze reti con la maglia della Sampdoria. Nato a Caselle Lurani, nel Lodigiano, classe 1942, approdò a Genova dal Milan nel ’70 in cambio di Romeo Benetti e 350 milioni di lire. Reduce da dieci stagioni in rossonero ad alto livello (due Scudetti, due Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, una Coppa delle Coppe e una Coppa Italia) e campione d’Europa con l’Italia nel ’68, si confermò grande calciatore anche in blucerchiato, dimostrando di essere tutt’altro che in fase calante. Da fulcro della mediana, giocò infatti 129 partite consecutive – buona parte della quali con la fascia da capitano al braccio sinistro – tra Serie A e Coppa Italia, prima di essere ceduto al Foggia nel ’74. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società”.

MINUTO DI SILENZIO – Domani prima di Milan-Hellas Verona verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Lodetti, con foto sul maxischermo: i rossoneri giocheranno con il lutto al braccio.

Calciomercato.com