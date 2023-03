NAPOLI vs ATALANTA – Gasperini recupera Zapata, Palomino, Scavini e Zappacosta

Una vera boccata d’ossigeno per l’allenatore dell’Atalanta Gasperini, relativamente all‘anticipo della 26esima giornata, di domani, contro la capolista Napoli. Il mister dei bergamaschi recupera ben quattro calciatori in un sol colpo, ossia, l’ex Zapata, Palomino, Scavini e Zappacosta. Ovviamente non credo che possano giocare dall’inizio, al Maradona, tuttavia, potrebbero subentrare in corso d’opera. Dopo un lungo periodo d’assenza l’attaccante colombiano non potrà essere nelle migliori condizioni di forma ma si tratta sempre di un giocatore con il grande fiuto del gol che a Bergamo ha trovato il suo ambiente naturale. Anche i difensori Scavini Zappacosta e Palomino sono perni fondamentali per il team orobico. Quello di Fuorigrotta sarà un match pieno di motivazioni: gli ospiti hanno bisogno di fare punti dopo diversi risultati negativi, per rincorrere l‘obiettivo Champions, mentre il Napoli intende tornare alla vittoria, tra le mura amiche, dopo il passo falso con la Lazio, per mantenere l’enorme vantaggio sull’Inter che, stasera, favorito dal pronostico, sarà ospite dello Spezia, bisognoso, però, di un risultato positivo per non finire risucchiato nelle sabbie mobili della zona retrocessione.

Fonte: Tuttomercatoweb