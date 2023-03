Coppe europee – Tris delle formazioni italiane in Europa e Conference League

Notte magica per le tre formazioni italiane impegnate nel giovedì di Coppe europee. Tre vittorie importantissime nei match di andata di Europa e Conference League, per la Juve, sul Friburgo, per 1 a 0, allo Stadium, per la Roma, 2 a 0, all’Olimpico, con la Real Sociedad ed infine per la Fiorentina, in casa, per 1 a 0, sulla formazione turca del Sivasspor. I viola centrano il settimo successo consecutivo in Europa. Il ritorno tra sette giorni con un pizzico di ottimismo.