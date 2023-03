Napoli – Le condizioni fisiche di Giacomo Raspadori migliorano, probabile rientro anticipato in rosa

L’attaccante del Napoli ex Sassuolo, Giacomo Raspadori, assente da qualche partita, per infortunio, a detta dello staff medico della società partenopea, sta migliorando giorno dopo giorno. Le sue condizioni fisiche sembrano in via di guarigione. Un’ottima notizia per Spalletti che, ora si augura di ritrovarlo in rosa a breve. Il forte esterno azzurro sta continuando ad allenarsi in disparte con lavoro personalizzato e spera di essere in panchina domenica 19 marzo a Torino, contro i granata. Se sarà così, il calciatore potrà anche essere convocato dal CT Mancini per la gara della nazionale italiana in programma il 23 marzo, guarda caso, al Maradona, il suo stadio. Pur non essendo un titolare inamovibile, Raspadori assicura tante alternative tattiche al tecnico toscano. Infatti può giocare in tutti i ruoli d’attacco; sulla sinistra, sulla destra, nel ruolo di sottopunta, ma anche come attaccante centrale, posizione che ha già ricoperto con la maglia dell’Italia. Mister Spalletti, dunque, aspetta buone nuove dall’infermeria.