Saltata la trattativa tra il Napoli e il Los Angeles per Lozano, rifiutata l’offerta troppo bassa del club americano

L’affare ventilato da più giorni tra Il Los Angeles e il Napoli per la cessione del messicano Hirving Lozano è andato in fumo, visto che il presidente della società azzurra ha ritenuto troppo bassa l’offerta di appena 10 milioni di euro fatta dal club americano. La notizia è stata diffusa da Ciro Venerato, giornalista RAI, durante il Tg Sport in onda su Rai 2. Visto che il mercato estivo, negli Usa, è terminato questa mattina, non ci sono più possibilità che si torni a parlare di questa trattiva, finita prima di cominciare. Dunque con molta probabilità, almeno sino a gennaio il Chuky resterà a Napoli, essendo legato al contratto che scadrà a giugno 2024. L’attaccante, pupillo di Ancelotti, non ha voluto rinnovare con la società di De Laurentiis, con un ingaggio quasi dimezzato, pur sapendo che potrebbe finire in panchina o addirittura in tribuna.