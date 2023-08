A gonfie vele la campagna abbonamenti del Napoli, tessere oramai introvabili

In quindici giorni sono andate letteralmente a ruba le tessere per l’abbonamento al calcio Napoli per la stagione 2023/24. Un vero e proprio boom di vendite che ha reso, oramai, irreperibili i preziosi tagliandi. Da qui si evince che i sostenitori azzurri non preferiscono il divano, bensì amano ancora godersi le partite della loro squadra del cuore sugli spalti del Maradona. Nella giornata di ieri sono stati presi d’assalto i siti on line e le rivendite autorizzate per l’acquisto degli abbonamenti; numeri da record; in pochissime ore le tessere messe a disposizione dal Napoli, circa 25mila, sono state esaurite. L’impianto di Fuorigrotta, finalmente, dopo tanti anni tornerà a ruggire. Grande soddisfazione per la società che non si attendeva questa situazione. Infatti se pensiamo che l’anno scorso, cosi come negli anni addietro, gli abbonamenti venduti non hanno quasi mai raggiunto quota 10.000, non c’è che da rallegrarsi per il ritorno di fiamma della tifoseria partenopea.