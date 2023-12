IL PUNTO SULLA A DOPO LA PENULTIMA DI ANDATA – Frena l’Inter, Juve incalza a due punti, il Milan torna a sorridere

Anche la giornata numero 18 di serie A è andata in archivio; in testa l’Inter è stata fermata dal Genoa, al Luigi Ferraris, sull’1 a 1, ne ha approfittato la squadra bianconera di Allegri , che battendo per 1 a 0 la Roma, allo Stadium di Torino, si è portata, di nuovo, a soli due punti dai nerazzurri. Ha mantenuto saldamente la terza posizione il Milan, grazie al successo di misura, a San Siro, contro il Sassuolo. Vittorie, inoltre, anche per Fiorentina e Atalanta entrambe per 1 a 0, con Torino e Lecce. Stessa cosa dicasi per la Lazio che ha sconfitto il Frosinone all’Olimpico, in rimonta, per 3 a 1. In coda, successo importante della Salernitana, al Bentegodi di Verona, ancora per 1 a 0. Cade invece il Bologna, a Udine, travolto dai friulani per 3 a 0. Infine pareggi a reti bianche tra Cagliari ed Empoli e Napoli e Monza. Per l’ennesima volta gli azzurri non sono riusciti a vincere al Maradona, dove soffrono tantissimo; con questo risultato l’undici di Mazzarri è scivolata all’ottavo posto in classifica, a cinque punti dai gigliati, quarti.