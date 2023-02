IL FISCHIETTO – Sassuolo vs Napoli, arbitra Colombo di Como, al Var Doveri

Il designatore degli arbitri Rocchi ha reso note le designazioni per il prossimo turno di campionato che partirà dopodomani con l’anticipo Sassuolo vs Napoli 23ª giornata. .A dirigere questo match sarà il Sig. Andrea Colombo della sezione di Como. I due assistenti di linea saranno Galetto e Tolfo, il quarto uomo Orsato e per finire al VAR Doveri e Banti. Esiste un un solo precedente tra l’arbitro lariano e gli emiliani, vinto dai neroverdi per 1 a 0 contro il Lecce., nel mese di agosto del 2022. Primo incrocio, viceversa , in assoluto, tra il fischietto comasco e la formazione partenopea.