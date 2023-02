L’agente: Kvaratskhelia al Real Madrid? Per ora pensa solo a vincere lo scudetto con il Napoli

Mamuka Jugheli, agente dell’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, ha commentato le voci di mercato che riguardano il suo assistito, fra i rumors dalla Spagna su un tentativo del Real Madrid, il rinnovo che non arriva e una decisione già presa suelle altre squadre italiane. Queste le sue parole a CN24 con il mercato che impazza.

REAL MADRID – “Sono solo io che rappresento Kvara. Si mette in contatto solo con me e suo padre. Non ci sono terzi che lo rappresentano come scritto in Spagna. Detto questo, sì, c’è molto interesse da parte di altri club. Kvara però pensa solo alla vittoria dello scudetto e alle partite del Napoli in Champions League”.

SOLO NAPOLI IN ITALIA – Non una chiusura assoluta in vista della fine della stagione, ma con una certezza per le altre squadre italiane: “Ci pensa lui a portare la felicità ai napoletani. Kvara ama Napoli. Ama stare lì. Mi ha detto che calcisticamente in Italia vede se stesso solo nel Napoli. Non giocherà mai in nessun altro club italiano, a parte il Napoli. Si sente a Napoli come in patria”.

RINNOVO – Kvaratskhelia ha il contratto in scadenza 30 giugno 2027, ma da tempo si parla di un rinnovo con ritocco dell’ingaggio. Anche qui, l’agente, non dà buone notizie ai tifosi azzurri: “Per quanto riguarda il rinnovo del contratto, al momento non abbiamo ricevuto alcuna proposta. Ma ho un buon rapporto con la dirigenza del Napoli e se ci sarà qualcosa di nuovo lo saprete”.