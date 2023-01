Vilhena, l’agente: “E’ stato vicino al Napoli, chiacchierata con Giuntoli. Piace Guler, è uno spettacolo per gli occhi”

Serkan Kulup, agente di Vilhena della Salernitana, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Vilhena arriva in Italia dopo aver girato l’Europa, è un vero numero 10 e gli piace la Serie A. Ora vuole giocarci da numero 10, vorrebbe giocare più vicino alla porta e in una squadra più offensiva. Non ho parlato con lui della prossima partita con il Napoli, ma sarà la partita più difficile per la Salernitana. Il Napoli è una grande squadra che sta facendo una gran stagione. Non sa se giocherà, è rimasto impressionato dal Napoli in Turchia.

Su Arda Guler ci sono stanti club come Napoli, Borussia Dortmund e Ajax, è uno spettacolo per gli occhi, anche se non gioca molto perché l’allenatore del Fenerbahce non vuole rischiare la sua crescita. All’epoca del Krasnodar il Napoli poteva prendere Vilhena, ma Giuntoli non era convinto servisse un trequartista in quel momento. E’ stato proposto al Napoli ma si è solo parlato.”.