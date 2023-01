Ottavi Coppa Italia – Vincono Atalanta, Lazio e Juve che accedono ai quarti

Tutto secondo copione negli ultimi tre incontri degli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/23. Infatti, nel pomeriggio di ieri, l‘Atalanta ha battuto per 5 a 2 lo Spezia, la Lazio, di misura, il Bologna e quindi, in serata, la Juve si è sbarazzata del Monza per 2 a 1 con rete del successo di Chiesa, subentrato nella ripresa. In virtù di tali risultati si incroceranno nei quarti di finale Inter – Atalanta e Juventus – Lazio. Le gare si giocheranno martedì 31 gennaio e giovedì 2 febbraio., mentre le due altre sfide Roma – Cremonese e Fiorentina – Torino si disputeranno mercoledì 1 febbraio.