Momento no di Anguissa – Il camerunense in netta difficoltà, Garcia medita alternative a centrocampo

Il centrocampo del Napoli da più di due anni ruotava intorno a Frank Anguissa, che invece, attualmente sta vivendo un momentaccio, al punto di essere il meno in forma di tutta la rosa di Garcia, il quale adesso sembra intenzionato a studiare valide alternative Il camerunense non è assolutamente in buone condizioni, sta accusando non poco la stanchezza, anche perchè le partite, ora sono troppo ravvicinate. Sarebbe il caso di farlo riposare, magari facendolo sedere in panchina per un paio di gare, così potrebbe rifiatare e riprendere il ritmo abituale. Il naturale sostituto è lo svedese Cajuste che però è infortunato e quindi non può giocare. Pensare a Raspadori o Elmas, in quelle zolle di campo, sebbene abbiano già ricoperto il ruolo di mezzala, non è una soluzione visto che renderebbero il Napoli a pericolosa trazione offensiva. Vedremo quindi cosa si inventerà il tecnico francese che peraltro conosce benissimo il centrocampista azzuirro.