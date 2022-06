E’ fatta per il rinnovo di Alex Meret con il Napoli. Come riportato da Sky Sport, il classe 1997 ha raggiunto un accordo con il club azzurro per un prolungamento di contratto fino al 2027. L’attuale contratto era in scadenza tra un anno ed è stata raggiunta l’intesa per altri quattro anni. Meret sarà con molta probabilità il nuovo titolare del Napoli anche alla luce dell’addio di Ospina sempre più verso l’Al-Nassr.