RANKING UEFA – Il Napoli scala posizioni e sale al 21esimo posto, alla pari con il Francoforte

La formazione azzurra, dopo i risultati conseguiti in campo europeo, non ultimo il successo in Germania contro l’Eintracht, ha scalato posizioni su posizioni nella speciale classifica del Ranking continentale per club. Infatti, oggi, il Napoli si assesta al 21esimo posto, raggiungendo proprio Il Francoforte. Un altro passo in avanti che lo proietta ad un tiro di schioppo, dalla top 20 europea. Vicinissime infatti il Siviglia, ventesimo, il Benfica, il Tottenhan ed il Porto rispettivamente al 19esimo, 18esimoe 17esimo posto. Qui di seguito la classifica delle prime 24 posizioni di questo Ranking:

1 Bayern Monaco 132.000 2 Man City 132.000 3 Liverpool 123.000 Chelsea 123.000 5 Real Madrid 112.000 Psg 112.000 7 Barça 98.000 8 Man United 97.000 9 Juventus 90.000 10 Ajax 89.000 11 Borussia 86.000 12 Inter 85.000 Atletico 85.000 14 Lipsia 84.000 Roma 84.000 16 Villarreal 81.000 17 Porto 80.000 18 Tottenham 79.000 19 Benfica 78.000 Siviglia 78.000 21 Napoli 77.000 Eintracht 77.000 23 Arsenal 74.000 24 Shakhtar 61.000 ————-