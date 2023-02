COPPE EUROPEE – L’Italia s’è desta, conquistano gli ottavi di finale tutte e quattro le formazioni del nostro paese

Dopo l’en pleine di vittorie delle squadre italiche nell’andata della maggiore manifestazione del vecchio continente, ieri si è registrato un altro exploit con il passaggio del turno di Juve, Roma e Lazio in Europa League e della Fiorentina in Conference. I bianconeri hanno battuto il Nantes, in trasferta, con una tripletta del campione del mondo Di Maria, mentre i giallorossi hanno ribaltato l’1 a 0 del match di andata in Austria, sconfiggendo il Salisburgo per 2 a 0. Basta, invece, il pari per 0 a 0, alla Lazio, in terra rumena, dopo il successo di misura dell’Olimpico. Infine la Viola ha vinto nuovamente contro il Braga, al Franchi, col punteggio di 3 a 2. Oggi il sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di finale delle due Coppe.