Champions League – Milan o k a San Siro con il Tottenham, Psg k o in casa col Bayern Monaco

Ieri è ripartita la tre giorni di Coppe europee con la Champions League, che ha archiviato le prime due gare della fase ad eliminazione diretta, sull’arco dei 180 minuti di gioco, per gli ottavi di finale della massima competizione continentale; a San Siro si è risvegliato il Milan grazie al successo di misura, con rete di Brian Diaz, sugli inglesi del Tottenham guidato dall’ex Ct della nazionale italiana Antonio Conte, mentre al Parco dei Principi di Parigi, il Bayern Monaco si è imposto, sempre col minimo scarto, sul Psg,, a cui sono stati annullati due gol per fuorigioco millimetrico dal Var. Questa sera sono in programma , ancora, due partite: Club Brugge – Benfica e Borussia Dortmund – Chelsea. Per le altre due italiane in lizza, occorre attendere la prossima settimana, infatti il Napoli andrà a far visita ai tedeschi dell’Eintrecht di Francoforte, martedì 21 e l’Inter ospiterà il Porto, tra le mura amiche, il giorno dopo. Infine, domani, giovedì spazio a Roma e Juve in Europa League ed alla Fiorentina in Conference.