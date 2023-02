Napoli – Si ferma Raspadori, risentimento muscolare per l’ex Sassuolo, mancherà almeno per tre settimane

Brutte notizie per i tifosi azzurri, ieri, nel corso degli allenamenti al Konami Center di Castel Volturno, si è fermato Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo, ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra che dovrebbe tenerlo fuori per almeno tre settimane. L’attaccante è uscito dal campo, zoppicando e trascinandosi la gamba. Si sospetta una distrazione muscolare ma soltanto nei prossimi giorni ne sapremo di più sull’entità dell’infortunio. Intanto tra oggi e domani lo staff medico azzurro effettuerà gli esami strumentali. Sta di fatto che Raspadori, scuro in volto, è andato via dal centro sportivo col morale sotto i tacchi. Secondo alcune indiscrezioni il suo rientro in rosa dovrebbe avvenire a metà marzo., tuttavia, per ora, è solo un’ipotesi pessimistica.

Fonte : Corriere dello Sport