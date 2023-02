ANTEPRIMA PARTITA SASSUOLO vs NAPOLI, possibili schieramenti e curiosità del match

Antivigilia del match tra Sassuolo e Napoli, primo anticipo di serie A ,valido per il 23esimo turno di campionato. Gli azzurri, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, stadio abbastanza ostico, in passato, andranno alla ricerca del loro settimo sigillo consecutivo dopo il k o di San Siro, sponda nerazzurra. I neroverdi di Dionisi, sollecitati a fermare la capolista, stanno vivendo un buon momento, dopo un lungo periodo di appannamento e rappresentano un test assai delicato per la squadra di Spalletti, che tuttavia, finora, ha dimostrato di essere una macchina da guerra schiacciasassi che sta sbaragliando gli avversari. Nel frattempo, durante la preparazione, in vista di questa gara di dopodomani, ha dovuto dare forfait Raspadori, uscito anzitempo dal terreno di gioco a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra, il che lo terrà fermo ai box per le prossime gare di campionato e Champions League. A quanto pare il tecnico dei partenopei, malgrado la vicinanza dell’andata del match europeo, a Francoforte, di martedì 21, non ha intenzione di modificare la formazione cosiddetta dei titolarissimi che sta facendo incetta di punti., quindi contro gli emiliani, scenderà in campo il miglior Napoli possibile. Intoccabile il tandem d’attacco formato dal georgiano e dal nigeriano, resta da vedere se sarà riconfermato dal primo minuto Lozano. Anche nella zona mediana del campo non ci saranno novità. Possibile invece un ballottaggio sulla fascia bassa mancina tra Mario Rui e Olivera. Dal canto suo, mister Dionisi punta su Bajrami per rimpiazzare l’infortunato Berardi. L’albanese formerà il tridente avanzato assieme al ritrovato Pinamonti e a Laurienté. Una novità potrebbe essere quella di ritrovare in cabina di regia Maxime Lopez, pur se la concorrenza con Obiang è un ostacolo difficile da superare. Confermato, invece, il nuovo acquisto Zortea che agirà sulla corsia di destra. Pertanto le possibili formazioni dovrebbero essere le sotto elencate:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Enrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Alessio Dionisi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Oliveira; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

E’ l’ora dei numeri e delle curiosità della partita: Sassuolo e Napoli si sono affrontati, in precedenza, in 20 occasioni tra serie A e Coppa Italia, per un bilancio complessivo che vede gli azzurri in vantaggio con undici successi a 2, sette i risultati di parità. Infine 41 reti realizzate e 19 incassate. Le due contendenti di venerdì si sono incrociate, per la prima volta, in assoluto al San Paolo nel settembre del 2013, gara finita col risultato di 1 a 1. Invece, nel febbraio del 2014, primo scontro in Emilia e il punteggio fu di 2 a 0 per gli uomini, all’epoca guidati da Rafa Benitez. Da allora, azzurri e neroverdi si sono dati battaglia, al Mapei, altre otto volte. Il primo successo dei padroni di casa è datato 23 agosto 2015, con Sarri in panchina. Gli emiliani rimontarono il gol di Hamsik e vinsero per 2 a 1. Per la cronaca il risultato più frequente tra le due formazioni è 0-2. infatti, ben 5 partite sono terminate con tale punteggio. L’ultima partita disputata in terra emiliana risale alla stagione 2021/22 e terminò col risultato di 2 a 2. Mentre nel girone di andata, al Maradona, Di Lorenzo e compagni asfaltarono gli ospiti per 6 a 1.