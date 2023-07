Novellino: Meluso-Garcia che sfida! Il Napoli può vincere ancora…

“Meluso-Garcia, che sfida!” Walter Novellino è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Per Meluso e Garcia sarà una bella sfida, nella vita si cambia sempre, credo che proseguiranno il progetto del Napoli, non si smembrerà nulla, ogni allenatore porta il suo, Meluso è un bravo direttore, dietro però c’è una grande società, devono stare tranquilli, il Napoli ha impressionato lo scorso anno e ora continueranno così.

“Per il titolo non servono 16 punti di vantaggio, ne basta solo uno…”

Garcia è stato bravissimo a Roma, è un uomo competente e conosce bene il calcio italiano, il nuovo direttore avrà lo scouting già affermato a Napoli, ripetersi è difficile ma la squadra è forte e potrà farlo. Oltretutto, per vincere lo scudetto non sono necessari 16 punti di vantaggio, ne basta solo uno, è andato via Kim ma il Napoli non ha vinto per caso, sono anni che costruisce, è stato fatto tutto per il meglio, anno dopo anno. Secondo me è ancora il Napoli la squadra da battere, parte avvantaggiato, le altre stanno cambiando moltissimo, gli azzurri sono i favoriti.

La squadra andrà magari rinforzata anche in vista della Champions League, soprattutto nella alternative. Sostituire poi Kim si può, ma Osimhen non deve muorversi da Napoli.

Il mercato? Non capisco perché gli arabi si stiano presentando così prepotentemente nel mercato, non so che scopi abbiano, anche perché chi va a giocare in questi campionati di certo non lo fa per essere più competitivo. Diciamo, piuttosto, che ormai i calciatori se accettano le offerte degli arabi, lo fanno solo per mettere definitivamente a posto il proprio conto in banca. Ad ogni modo, sta di fatto che a questo punto l’Italia dovrà necessariamente puntare sui giovani, e a tal proposito faccio i complimenti ad Alberto Bollini per la vittoria degli Europei con l’Under 19, che ha tanti talenti molto interessanti, uno su tutti Esposito”.