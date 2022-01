Coppa d’Africa, Algeria fuori dalla competizione, Ounas torna a Napoli

In virtù del successo della Costa d’Avorio per 3 a 1 sull’Algeria, eliminata così dalla Coppa d’Africa, Adam Ounas tornerà, a breve, a Napoli. Spalletti potrà quindi contare su un altro giocatore, già utilissimo alla causa azzurra, pronto a rimettersi a disposizione della squadra. Recuperato il primo calciatore partito per la manifestazione africana, adesso mancano all’appello soltanto Anguissa e Koulibaly, i quali, con le loro rispettive nazionali, hanno superato il girone eliminatorio, accedendo agli ottavi di finale. Lunedì ci sarà Camerum vs Comore e martedì Senegal vs Capo Verde. In caso di sconfitta del Camerun e del Senegal, i due azzurri succitati faranno ritorno alla base. Tuttavia, il Camerun, nazionale ospitante, difficilmente, verrà eliminato dal Comore, per cui Anguissa sarà, molto probabilmente, l’ultimo a lasciare la competizione.