LE INTERVISTE – Politano: “Portata a casa una partita dominata”

Premiato come migliore in campo, l’esterno d’attacco del Napoli Matteo Politano ha così commentato il 3-0 conquistato all’Ibrox Stadium contro i Glasgow Rangers: “Ci tenevo a calciare il rigore, poi i rigoristi eravamo io e Zielinski. Mi dispiace per Zielo che ha sbagliato il rigore, ma abbiamo portato a casa una gara dominata. Quest’anno si vede una grande squadra che approccia tutte le partite allo stesso modo, ora ci sarà un’altra grande sfida col Milan. L’Ibrox è uno stadio bellissimo, dispiace non aver festeggiato con i nostri tifosi”.

