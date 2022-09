Champions League – Molto bene Napoli e Milan, malissimo la Juventus

Si è conclusa ieri serra la due giorni di Champions League. Per quanto riguarda le compagini italiane, nel mercoledì europeo, hanno fatto molto bene il Napoli, che è andato a vincere per 3 a 0 in Scozia, contro il Rangers Glascow e il Milan, vittorioso a San Siro per 3 a 1 con la Dinamo Zagabria. I partenopei, con il successo ottenuto sono primi in classifica con sei punti nel girone A. compiendo così un grosso balzo in avanti ai fini della qualificazione agli ottavi. Notte fonda, viceversa, per i bianconeri di Allegri, costretti in casa alla sconfitta per 1 a 2, al cospetto dei portoghesi del Benfica. Per la Juve, oggi, la classifica dice ancora 0 punti, risultato che compromette non poco il cammino della formazione della famiglia Agnelli, nella prestigiosa manifestazione continentale. Nella giornata odierna spazio alle altre due Coppe; in campo, per l’Europa League, le due romane, mentre la Fiorentina sarà impegnata in Conference.