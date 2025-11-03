NEWS

Champions, Napoli vs Eintracht: rientro forzato di Lobotka, Conte in emergenza

Vincenzo Letizia 3 Novembre 2025

 

Il Napoli si prepara ad affrontare l’Eintracht Francoforte con una tegola in mezzo al campo: Stanislav Lobotka potrebbe essere costretto al rientro anticipato tra i titolari. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’emergenza in rosa obbliga Antonio Conte a valutare un recupero lampo dell’ex centrocampista slovacco.

Dopo oltre un mese di stop, Lobotka — come sottolineato dallo stesso tecnico — non era considerato pronto per disputare 90 minuti consecutivi. Tuttavia, la gravità delle assenze rende la soluzione quasi inevitabile: «Domani l’emergenza potrebbe stringere in una morsa», recita l’edizione odierna del quotidiano sportivo. Sarebbe dunque possibile un “forzare” temporaneo del rientro, nella speranza che la condizione fisica regga all’impatto con il match.

Nelle prossime ore, la rifinitura e i provini decisivi diranno se Lobotka tornerà titolare o se Conte dovrà attingere da alternative meno collaudate. Manca poco allo scontro europeo: il Napoli è chiamato a sciogliere un rebus che potrebbe pesare non poco sull’assetto tattico.

 

Vincenzo Letizia

