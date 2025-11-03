NEWS

Romelu Lukaku – Big Rom punta al rientro per metà dicembre per partecipare alla Supercoppa italiana

Armando Fico 3 Novembre 2025 0 34 sec read

Romelu Lukaku, sabato scorso presente in tribuna per assistere al match con il Como, non vede l’ora di tornare in campo. Il Napoli ha estremamente bisogno di lui ma non è stata ancora stabilita la data del possibile rientro. L’attaccante belga, da parte sua, sta accelerando i tempi, per cercare di rientrare per metà dicembre, allo scopo di partecipare alla Supercoppa italiana. Nel frattempo, Lukaku sta lavorando al Centro sportivo di Castel Volturno, inseguendo lo sprint finale del suo recupero. Ricordiamo che il centravanti azzurro è assente dal terreno di gioco dal 14 agosto scorso. Conte, col ritorno del suo pupillo, potrà affrontare ,con ben altro spirito, tutte le competzioni in cui sarà impegnato il Napoli.

 

