Il punto sulla A – Decima giornata, successi per le due milanesi che si avvicinano al Napoli capolista, ennesimo k o della Viola in crisi profinda

La diomenica di serie a, valida per la decima giornata, ha partorito i seguenti risultati:
Verona – Inter 1-2
Parma – Bologna 1-3.
Fiorentina Lecce 0-1
Milan – Roma 1-0
Torino – Pisa 2-2
Il turno si chiude stasera con i due posticipi del Lunedì, ovvero Sassuolo – Genoa e Lazio – Cagliari.
Con la vittoria dell’Inter al fotofinish, al Bentegodi e del Milan, in casa, sulla Roma, le due milanesi, affiacano la squadsra di Gasperini a quota 21, ad una sola lunghezza dal Napoli capolista. La Fiorentina con l’ennesima sconfitta, acuisce la crisi che la relega al penultimo posto ingraduatoria, con appena 4 punti.