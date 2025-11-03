NewsMix24

Il punto sulla A – Decima giornata, successi per le due milanesi che si avvicinano al Napoli capolista, ennesimo k o della Viola in crisi profinda

Armando Fico 3 Novembre 2025 0 30 sec read

La diomenica di serie a, valida per la decima giornata, ha partorito i seguenti risultati:

Verona – Inter 1-2

Parma – Bologna 1-3.

Fiorentina Lecce 0-1

Milan – Roma 1-0

Torino – Pisa 2-2

Il turno si chiude stasera con i due posticipi del Lunedì, ovvero Sassuolo – Genoa e Lazio – Cagliari.

Con la vittoria dell’Inter al fotofinish, al Bentegodi e del Milan, in casa, sulla Roma, le due milanesi, affiacano la squadsra di Gasperini a quota 21, ad una sola lunghezza dal Napoli capolista. La Fiorentina con l’ennesima sconfitta, acuisce la crisi che la relega al penultimo posto ingraduatoria, con appena 4 punti.

Armando Fico

