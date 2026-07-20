FRANK ANGUISSA – Allegri apprezza moltissimo il camerunense e vorrebbe trattenerlo

Il neo tecnico del Napoli, a Dimaro, sta lavorando alacremente per valutare la rosa a sua disposizione. Il centrocampista azzurro Frank Zambo Anguissa, ultimamente, era stato dato per possibile partente, tuttavia, Allegri che stima tantissimo il camerunense, vorrebbe che facesse parte del suo progetto tecnico, per ka nuova stagione che sta per cominciare. Il giocatore 31enne, è all’ombra del Vesuvio, oramai da sei anni e finora ha rimandato al mittente ogni proposta di rinnovo contrattuale, Quello attuale scadrà a giugno del 2027, per cui, già a gennaio prossimo, senza accordi, potrebbe firmare, a parametro zero per un altro club. L’allenatore livornese tenterà di convincerlo a rimanere, visto che lo considera un calciatore essenziale nel suo sistema di gioco, a prescindere dal modulo. Anguissa è un ottimo interdittore e per giunta ha anche il vizietto del gol. Se andasse via sarebbe difficilissimo trovare sul mercato uno come lui, con le stesse caratteristiche. L’ex mister del Milan intende puntare le sue carte, per la zona centrale del campo, proprio sul giocatore dalla folta capigliatura. Nella passata stagione Anguissa ha subito un infortunio al bicipite femorale e poi un secondo problema alla schiena, il che lo fatto restare ai box per diverse gare. Questa potrebbe essere l’annata del rilancio. Ma sarà lui stesso, a prendere la decisione definitiva.