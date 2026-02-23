Bagarre in zona Champions – Il ko azzurro e le contemporanee vittorie di Atalanta, Roma e Como creano tanta concorrenza

La formazione di Gasperini, approffitando del turno favorevole e del contemporaneo k o degli azzurri, a Bergamo,con l’Atalnata, raggiunge il Napoli, al terzo posto a quota 50 punti, tuttavia il team di Conte, per ora, mantiene la terza posizione solitaria in classifica per via del vantaggio sui giallorossi nello scontro diretto. Ma, oggi, in zona Champions, la concorrenza è aumentata con i successi dei nerazzurri di Palladino e del Como di Fabregas, più indietro c’è la Juventus di Spalletti, distante quattro lunghezze dalla coppia azzurra -giallorossa. Il Como, inoltre, sbancando lo Stadium, però è lì in agguato. Dunque, una vera e propria bagarre per le tre posizioni rimasste, in ottica zona Champions, dato per scontato lo scudetto dell’undici di Chivu. Nel prossimo turno di campionato si sfidaranno, all’Olimpico, Roma e Juventus, ed il Napoli sarà ospite del Verona, quindi potrebbe, almeno sulla carta, vincendo, allungare su una delle due rivali, o su entrame in caso di parità, al fine di consolidare un posto tra le prime 4. Questo l’auspicio della tifoseria napoletana, infuriata tantissimo per i numerosi torti arbitrali subiti ultimamente. Non bastavano i moltissimi infortuni che hanno privato la squadra di giocatori fondamentali come De Bruyne, Anguissa, D iLorenzo, Rrahmani, Neres,. Mc Tominay, e Lukaku, che benchè tornato in gruppo, non può reggere più di una decina di minuti, ci volevano anche gli orrori dei direttoridi gara e del Var, a comoplicare ancor di più la situazione. Sfumato, prematuramente, per forza di cose, l’obiettivo di lottare per il titolo, il traguardo Champins, per gli azzurri, è alla portata, pure con le assenze e lo si deve raggiungere a tutti i costi, combattendo contro tutto e tutti.