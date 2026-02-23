NewsMix24

Bagarre in zona Champions – Il ko azzurro e le contemporanee vittorie di Atalanta, Roma e Como creano tanta concorrenza

Armando Fico 23 Febbraio 2026 0 1 min read

La formazione di Gasperini, approffitando del turno favorevole e del contemporaneo k o degli azzurri, a Bergamo,con l’Atalnata, raggiunge il Napoli, al terzo posto a quota 50 punti, tuttavia il team di Conte, per ora, mantiene la terza posizione solitaria in classifica per via del vantaggio sui giallorossi nello scontro diretto. Ma, oggi, in zona Champions, la concorrenza è aumentata con i successi dei nerazzurri di Palladino e del Como di Fabregas, più indietro c’è la Juventus di Spalletti, distante quattro lunghezze dalla coppia azzurra -giallorossa. Il Como, inoltre,  sbancando lo Stadium, però è lì in agguato.  Dunque, una vera e propria bagarre per le tre posizioni rimasste, in ottica zona Champions, dato per scontato lo scudetto dell’undici di Chivu.  Nel prossimo turno di campionato si sfidaranno, all’Olimpico, Roma e Juventus, ed il Napoli sarà ospite del  Verona, quindi  potrebbe, almeno sulla carta, vincendo, allungare su una delle due rivali, o su entrame in caso di parità, al fine di  consolidare un posto tra le prime 4. Questo l’auspicio della tifoseria napoletana, infuriata tantissimo per i numerosi torti arbitrali subiti ultimamente. Non bastavano i moltissimi infortuni che hanno privato la squadra  di giocatori fondamentali come De Bruyne, Anguissa, D iLorenzo, Rrahmani, Neres,. Mc Tominay,  e Lukaku, che benchè tornato in gruppo, non può reggere più di una decina di minuti, ci volevano anche gli orrori dei direttoridi gara  e del Var, a comoplicare ancor di più la situazione. Sfumato, prematuramente, per forza di cose, l’obiettivo di lottare per il titolo, il traguardo Champins, per gli azzurri, è alla portata, pure con le assenze e lo si  deve raggiungere a tutti i costi,  combattendo contro tutto e tutti. 

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Cerci, il Milan prima di tutto: “Era il mio obiettivo”


Cerci, il Milan prima di tutto: "Era il mio obiettivo"

A Milanello è il giorno dell’ex giocatore di Torino e Atletico Madrid: “Volevo solo vestire la maglia rossonera”, sottolinea al fianco di Adriano Galliani, “Sono nel pieno delle mie forze e mi sento un giocatore migliore dopo l’esperienza nella Liga”

Parole chiave: Adriano Galliani, Alessio Cerci, Fan Club, Milan, Presentazione, Speciale Calciomercato 2015,
7 Gennaio 2015 0 1 min read

Fiorentina, Pioli: ”Napoli motivatissimo ma vogliamo battere una big”

Fonte: Repubblica.it…

8 Febbraio 2019 0 10 sec read

Casale 1964, domani la gara di ritorno di Coppa col Riardo. Il ds Petrillo: “Ribaltiamo il risultato”

CASAL DI PRINCIPE – All’andata finì con una sconfitta per 4-1 ma in questa gara di ritorno ci sono ancora 90 minuti da giocare per […]

17 Gennaio 2017 0 1 min read

Fulham, esonerato Ranieri. Squadra a Scott Parker

Fulham, esonerato Ranieri. Squadra a Scott ParkerIl Fulham ha reso…

28 Febbraio 2019 0 14 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui