EDITORIALE DEL LUNEDI’ – Vergognoso, ora basta, gli orrori arbitrali e del Var stanno falsando questo campionato

Editoriale del Lunedì. Ancora una giornata caratterizzata da vergognosi orrori degli arbitri e degli addetti al Var che mai, cone quest’anno, stanno falsando il campionato di serie a, indirizzando le partite a loro piacimento. Il Var, nato per correggere eventuali e chiari errori dei direttori di gara, oggi, invece si sta rivelando assai deleterio, facendola da padorone a scapito degli arbitri che in un certo senso, sono diventati succubi della tecnologia. In campo, il fischietto designato non comanda più nulla, facendosi influenzare, non poco, dalle chiamate di questa macchina infernale che sta distruggendo il gioco più bello del mondo. Ieri, nella fattispecie, il Napoli ne ha pagato, imgiustamente, le conseguenze, uscendo sconfitto, immeritatamente, da Bergano, dopo essere stato penalizzato dagli obrobri commessi da Chiffi, che ha concesso, un rigore ai partenopei, per poi revocarlo su invito di Aureliano, varista di turno che non doveva affatto intervenire, non potendo giudicare dalle immagini, l’intensità del fallo commesso sull’attaccante danese della formazione di Conte. Un rigore similie a tanti altri assegnati in precedenza, forse un penalty leggero che si poteva dare e non dare ma Chiffi aveva preso, immeditamente, la sua decisione perchè un contatto c’era stato, e non doveva farsi ingannare, in alcun modo. Del resto, il Var ha fatto vedere all’arbitro di campo quello che ha voluto far vedere. Vergonoso è dir poco, poi nel caso del 2 a 0 realizzato dallo spagnolo Gutierrez, gol regolare, su assist dal fondo di Hojlund, però, il direttore di gara, dopo alcuni secondi, lo ha cancellato per un presunto fallo dell’attaccante azzurro, quando poi, adinizio match, aveva sorvolato, dirigendo all’inglese, su alcuni contatti ben più gravi. Qui silenzio assoluto e il Var non è intervenuto per richiamarlo, facendogli capire di aver sbagiato. Invece di aiutare l ‘arbitro a non sbagliare, il Var, che fa? Dorme. Ora basta, non ne possiamo più ma non parlo solo per il Napoli, anche tante altre squadre sono vittime delle decisioni errate di questo strumento, pure il Torino a Genova, ieri, nel lunch match, si è visto negare un rigore per un netto fallo di mano, considerato non punibile; veramente inconcepibili, tante sbavature che hanno un criterio discrezionale a seconda di chi è a Lissone, peraltro, seduto su una sedia a guardare il monitor, senza minimamente sapere quale sia la vera intensità di un fallo, che può constatare da pochi metri, soltanto il fischietto di campo. Insomma, l’arbitraggio di Chiffi si può definire scandaloso al punto di meritare in pagella un 4 e siamo anche di manica larga. Le sue scelte hanno inciso sul risultato finale; il Napoli poteva andare sul 2 a 0 e la partita avrebbe preso tutta un’altra piega. Secondo voi, Chiffi sarà fermato? Neache per sogno, vedrete che sarà di nuovo in campo, nel prossimo turno, senza neanche alcun richiamo. Nel post partita, ha parlato il Ds azzurro Manna, il quale ha manifestato, in conferenza stampa, chiaramente il suo disappunto perr quanto accaduto durante la partita. Viceversa, Conte ha preferito restare in silenzio e non parlare con la stampa, in silenzio pure il Presidente De Laurentiis, che, adesso, ha il dovere di dire la sua ai verici del calcio per lamentrasi, come hanno sempre fatto, le tre big storiche. Non è affatto piacevole passare, addirittura per degli stupidi consensienti. Riguardo al match in sè per sè, il Napoli, per un’ora e più, ha giocato un’ottima gara, segnando il gol del vantaggiio con Beukema ed avrebbe raddoppiato con l’esterno spagnolo, nella ripresa, chiudendo, probabilmente, il match ma ciò gli è stato impedito non so quanto volutamnente. Nei venti minuti, fiunali, poi, complice la stanchezza e lo scoramento per i torti subiti, i partenopei sono calati e la Dea, con le forze fresche subentrate nel secondo tempo ha ribaltato il risultato. Una sconfitta che, certamente lascia il segno, prima di tutto ha causato l’aggancio della Roma in classifica, quindi ha frenato di brutto la corsa alla Champiions, pur essendo ancora al terzo posto, dietro le due milanesi. Infine, inciderà tantissimo sul morale dei giocatori. Tuttavia, sabato prossimo, c’è la grande occasione per rifarsi, al Bentegodi, contro il Verona, ormai alla deriva, con un piede in B. Bisognerà assolutamte tornare a casa con l’intera posta in palio. Mai arrendersi, in particolare, in questo momento cruciale della stagione, l’obiettivo zona Champions non si può fallire.